إيران.. إلغاء العقوبات الأمريكية مقابل الرجوع للالتزام

بعد مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن «موقف الإدارة الأمريكية الجديدة حيال طهران مخيب للآمال».



وقال قاليباف إنه «يتعين على إدارة بايدن إلغاء العقوبات بشكل فاعل، بدلاً من وضع شروط مسبقة لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، وإذا كانت الإدارة الجديدة تؤمن بالاتفاق، عليها أن تثبت التزامها به بشكل عملي»، مؤكداً أن «إيران لن تدخل لعبة جديدة للحصول على نصف وعود».



وحول عجلات الطرد المركزي، رأى رئيس الرلمان الإيراني أن إعادة العمل في أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو، و تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، سيكون ورقة قوية بيد الجهاز الدبلوماسي للضغط لرفع العقوبات.



في وقت سابق، قال وزير الخارجية في إدارة بايدن إنه «إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء».



بدوره، أكد مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، أن «بلاده لم تغادر الاتفاق النووي حتى تعود إليه، وأنها ستفي بالتزاماتها تجاه الاتفاق عندما تتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما».



واستأنفت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في أواخر 2020، رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.



يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، انسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.