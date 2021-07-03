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إنقاذ 84 مهاجراً وفقدان 43 قبالة السواحل التونسية

أعلنت منظمة الهلال الأحمر التونسي اليوم عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل البلاد فيما بقي عشرات آخرون في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا عن المنظمة قولها إنه جرى “إنقاذ 84 مهاجراً فيما لا يزال 43 آخرون في عداد المفقودين قبالة سواحل جرجيس جنوب شرق تونس”.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة بحثاً عن ناجين.

وازدادت محاولات الهجرة وعبور المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في العام 2020 ولقى أكثر من 300  مهاجر على الأقل حتفهم منذ كانون الثاني 2021 في المتوسط بينما ناهز العدد 1200 في العام 2020 وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.