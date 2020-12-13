إنجاز 85% من مشروع طريق حماة-سلمية والبدء بتنفيذ 2400 شقة سكنية بضاحية الوفاء

اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي خلال جولة تفقدية اليوم على عدد من المشاريع التي ينفذها فرع الإسكان بحماة ونسب الإنجاز، حيث شملت الجولة مشاريع حي السبيل وضاحية الوفاء وسور الجامعة وطريق حماة - سلمية .



ودعا وزير الأشغال العامة والإسكان إلى ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع للانتهاء منها ووضعها في الخدمة، مؤكداً على تطبيق الأنظمة والقوانين في متابعة وإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة.



فيما يتعلق بضاحية الوفاء المؤلفة من ١٠٩ أبراج وتحتوي ٢٠ ألف شقة سكنية والتي ينفذها فرع الإسكان بحماة، تجري الأعمال فيها بوتيرة جيدة، حيث بدأت العقود لبناء ٢٤٠٠ شقية.



أما مشروع طريق حماة-سلمية الذي تبلغ قيمة تنفيذه ٤،٧ مليارات ليرة فوصلت نسبة التنفيذ إلى نحو ٨٥ بالمئة من المشروع كاملاً، والأعمال مستمرة للانتهاء من تنفيذه بشكل نهائي.