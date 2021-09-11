إنجاز أكثر من 7 آلاف عمود بيتوني لزوم شبكات الكهرباء

أنجزت الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية منذ بداية العام أكثر من 7 آلاف عمود بيتوني مسبق الصنع والإجهاد لزوم شبكات الكهرباء للتيار المتوسط والمنخفض وبأطوال من 9 حتى 13 مترا.



المدير العام للشركة العامة المهندس محمد العمر بين أن الشركة أنجزت مد مواقع مختلفة على محور حلب حمص دمشق بطول 400 كم ومد خط الحصويات في حسياء 18 كم وتفريعة محطة تشرين الحرارية والآن يتم العمل في المرفأ الجاف بالمدينة الصناعية بحسياء والتحضير لإعادة تأهيل سكة الحديد داخل مرفأ اللاذقية.



وأشار العمر إلى استمرار العمل بوتيرة عالية في المجبلين البيتونيين المركزيين بحلب بطاقة إنتاجية وصلت لـ 60 مترا مكعبا في الساعة وإنتاج بحدود 150 ألف متر مكعب سنويا بالست (بحص مكسر) ونحو 80 ألف عارضة عبر معمل إنتاج العوارض البيتونية “بي 70” وتصنيع “525” لوحة دلالة وإعلان وأرقام شوارع ومقاسم.



وبين العمر أن الكوادر الوطنية تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لتحسين وتوسيع الشبكة الحديدية الحالية وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية القديمة ورفع مستواها التقني والفني بما يتناسب مع المعايير الفنية الدولية الحديثة في كل أنحاء القطر.



وحول منتجات الشركة أوضح العمر أنها تتنوع بين العوارض البيتونية مسبقة الصنع والإجهاد والملحقات البيتونية اللازمة لإنشاء الخطوط الحديدية والأعمدة البيتونية الدورانية مسبقة الصنع والإجهاد وتنفيذ الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصالات ومشاريع وزارة النقل وتنفيذ أعمال الخطوط الحديدية بقسميها العلوي والسفلي مثل أعمال تجميع السلالم التي يتم فيها جمع القضبان الحديدية مع العوارض البيتونية باستخدام آليات ومعدات مخصصة لهذا المجال.



وأضاف العمر إن إجمالي طول الشبكة السورية للخطوط الحديدية التي قامت الشركة بتنفيذها منذ إحداثها بلغ 2600 كم.