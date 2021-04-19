إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول وجود أشخاص يقومون بتجارة وتعاطي المواد المخدرة في محلة ببيلا، كما يقومون بتجارة الأحجار الكريمة .



ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة وبكمين محكم تم إلقاء القبض على ستة أشخاص، وصودر منهم كمية (234) حبة كبتاغون مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدر، ودراجتين ناريتين يستخدمونها في نقل المواد المخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأن مصدرهم للمواد المخدرة شخص مقيم في بلدة (بيت سحم) يعمل سائق تكسي تم إلقاء القبض عليه على متن سيارته نوع (سابا) التي يستخدمها في تجارة المواد المخدرة وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، تم حجز السيارة ومصادرة المواد المخدرة ، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تجارة وترويج المواد المخدرة بالاشتراك مع شخص ملقب (أبو حيدر) الذي القي القبض عليه أيضاً وعلى شخص آخر معه على متن دراجة نارية، وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة، وبالتحقيق معهما اعترفا بتجارتهما المواد المخدرة كما اعترف المقبوض عليه الثاني بإخفائه أحجار كريمة ضمن منزله الكائن في بلدة (عين ترما ) ويقوم بعرضها للبيع، وبتحري منزله أصولاً ضبط فيه ( 13 ) حجر كريم بأحجام وأشكال مختلفة،وعثر فيه على قطعة من الحشيش المخدر .



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم جميعاً وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.