إلقاء القبض على متعاطي مخدرات وعلى شخصين يمتهنان سرقة محتويات السيارات

أثناء قيام إحدى دوريات قسم شرطة العباسين في دمشق بأداء مهامها في محلة ( الغساني) اشتبهت بفتاة أمام حديقة عامة وبعد إحضارها إلى القسم وتفتيشها من قبل عنصر نسائي عثر ضمن حقيبتها على عدد من حبوب الكبتاغون المخدرة، وأفادت أن الحبوب عائدة لخطيبها المدعو (تامر . ط)، والمذكور يضع في منزلها كيس بضمنه حبوب من نفس النوع والمادة دون علمها ما بداخل الكيس، تم إحضار الكيس من منزلها أصولاً وتبين أنه يحتوي على مواد وحبوب مخدرة، فتم إلقاء القبض على خطيبها المذكور، وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه مادتي الحشيش والحبوب المخدرة وقيامه بوضع المواد المخدرة لدى خطيبته كي لا يثير الشبهات حول نفسه، وتبين أن خطيبته ليس لها علاقة بالمواد المخدرة. وفي سياق آخر وبعد تلقي قسم شرطة العباسين في دمشق شكوى حول إقدام أشخاص مجهولين على كسر وخلع أبواب السيارات وسرقة محتوياتها، ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن القسم من إلقاء القبض على شخصين أثناء محاولتهما خلع باب إحدى السيارات في محلة (العدوي ) تبين أنهما يدعيان (ابراهيم . ش) و(محمد. ش)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة محتويات السيارات ضمن مدينتي دمشق وريفها وبيع قسم من المسروقات وصرف ثمنها، وبدلالتهما تم استرداد بعض المسروقات. تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .