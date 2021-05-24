إلقاء القبض على سارقي منزل في حمص

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بتعرّض منزله الواقع في حي عكرمة بحمص للسرقة ليلاً بطريقة الخلع والكسر من قبل شخص مجهول.



وبعد التحري والبحث عن الفاعلين تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من التوصل لمعرفة الفاعلين وقام بإلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بعرض بعض المسروقات للبيع ،وبحوزتهما دراجة نارية نوع بارت بضمنها جزء من مسروقات المنزل المذكور، تم إلقاء القبض عليهما وتبين أنهما يدعيان: (علاء . ص) و(عبدلله . ع)، وبالتحقيق معهما اعترف المقبوض عليه الأول بإقدامه على سرقة المنزل المذكور ليلاً بعد مراقبته لعدة مرات بطريقة الخلع والكسر بعد تأكده من خلو المنزل ومعرفته بمالكه لعمله السابق لدى العائلة في مجال التنظيف، حيث قام بسرقة بعض الإكسسوارات من الفضة وساعات اليد الثمينة وجهازين لابتوب مع ملحقاتهم وبعض زجاجات العطر، ثم قام بإخفاء المسروقات في منزل خاله، والتقى مع المقبوض عليه الثاني واتفق معه على تصريف المسروقات لقاء المنفعة المادية، وبدلالة المقبوض عليه تم استرداد جميع المسروقات وسلمت إلى صاحبها أصولاً .



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.