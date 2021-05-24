استكمال جميع مستلزمات العملية الانتخابية في دمشق
حملة تمشيط جديدة في البادية السورية بمشاركة مروحيات روسية
وزير الخارجية: تسهيلات للسوريين الذين منعوا من الانتخاب في لبنان لينتخبوا في سوريا
تجدد الاعتداء على السوريين في محالهم التجارية بلبنان
نازحون يهاجمون نقطة لـ”الجندرما التركية”في ريف حلب
اشتباكات وقصف متبادل بين مسلحي تركيا و”قسد” في ريف حلب
سوريا تُتمّ انتخابات الخارج: إقبال لافت في أوروبا والعالم
حتمية نهضة الأمم بعد الحروب
وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية
الإنتخابات الرئاسية السورية : إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في عدد من الدول
تركيا تجدد اعتداءاتها على ريف حلب الشمالي ومقتل عدد من مسلحيها في عملية تسلل
السفارة السورية في لبنان : أكثر من 10 آلاف مواطن سوري اقترعوا منذ بدء العملية الانتخابية
انتخابات الخارج تنطلق اليوم: توقّعات بإقبال مضاعف عن 2014
إعلامي سوري في المانيا يكشف لماذا منعت برلين إجراء الانتخابات الرئاسية السورية؟

إلقاء القبض على سارقي منزل في حمص

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بتعرّض منزله الواقع في حي عكرمة بحمص للسرقة ليلاً بطريقة الخلع والكسر من قبل شخص مجهول.

وبعد التحري والبحث عن الفاعلين تمكن  فرع الأمن الجنائي في حمص من التوصل لمعرفة الفاعلين وقام بإلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بعرض بعض المسروقات للبيع ،وبحوزتهما دراجة نارية نوع بارت بضمنها جزء من مسروقات المنزل المذكور، تم إلقاء القبض عليهما وتبين أنهما يدعيان: (علاء . ص) و(عبدلله . ع)، وبالتحقيق معهما اعترف المقبوض عليه الأول بإقدامه على سرقة المنزل المذكور ليلاً بعد مراقبته لعدة مرات بطريقة الخلع والكسر بعد تأكده من خلو المنزل ومعرفته بمالكه لعمله السابق لدى العائلة في مجال التنظيف، حيث قام بسرقة بعض الإكسسوارات من الفضة وساعات اليد الثمينة وجهازين لابتوب مع ملحقاتهم وبعض زجاجات العطر، ثم قام بإخفاء المسروقات في منزل خاله، والتقى مع المقبوض عليه الثاني واتفق معه على تصريف المسروقات لقاء المنفعة المادية، وبدلالة المقبوض عليه تم استرداد جميع المسروقات وسلمت إلى صاحبها أصولاً .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.