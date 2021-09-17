إلقاء الحجز على أموال مجموعة شركات وتجار في حمص بتهمة “تهريب السكر”

أصدر وزير المالية كنان ياغي يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات وعلى أموال زوجاتهم في حمص وذلك على خلفية مصادرة مستودعات كبيرة من السكر المهرب.



ويقضي القرار بالحجز على كل من شركة رفاعي وجندلي التضامنية التي تعود ملكيتها إلى أحمد مفلح الجندلي وديانا الجندلي ونازك ورامة الجندلي ومركز الخدمات التجارية العامة (الشعار) وعلى عبد السيد علي في حمص .



وتضمن القرار أن الحجز جاء ضمانا لحقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بسبب الاستيراد تهريبا.



يذكر أن احمد مفلح الجندلي هو رجل اعمال وشريك مؤسس في “شركة الجندلي للصناعات الغذائية” ويمتلك 52 حصة في الشركة، بنسبة 52%، وتبلغ قيمتها 2,600,000 ليرة سورية. وهو شريك مؤسس في”شركة المطاحن الذهبية لإنتاج السميد”، ويمتلك 15 حصة من الشركة، نسبتها 15%.



وكان صدر قرار مؤخرا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.



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