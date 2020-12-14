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إفشال عملية خطف أغنياء في ريف دمشق خططت لها فتاتين إحداهن تمتهن السحروالشعوذة

إفشال عملية خطف أغنياء في ريف دمشق خططت لها فتاتين إحداهن تمتهن السحروالشعوذة

وردت معلومات إلى شرطة ناحية قارة في ريف دمشق حول قيام فتاتين تدعيان ( أماني. ع ) و( فاطمة. إ ) بالتخطيط لاستدراج أشخاص أثرياء من مدينة قارة، وأخذهم الى أماكن مجهولة لابتزاز ذويهم بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة .

ومن خلال المتابعة ألقت شرطة ناحية قارة القبض على المدعوة ( أماني) في مدينة قارة، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها بالاشتراك مع صديقتها على التخطيط لارتكاب عمليات خطف عن طريق إقامة علاقات مشبوهة مع أشخاص أثرياء لخطفهم وابتزاز ذويهم، وأن شريكتها موجودة في محافظة اللاذقية.

تم استدراج شريكتها المدعوة ( فاطمة)  والقي القبض عليها في مدينة حمص، وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها، كما اعترفت بممارستها أعمال السحر والشعوذة والقيام بابتزاز المواطنين بعد إيهامهم أنها تستطيع أن تجمع وتفرق بين البعيد والقريب .

تم مصادرة أدوات السحر والشعوذة، ومبلغ مالي وقدره ستمائة ألف ليرة سورية ، ومازالت التحقيقات مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إى القضاء المختص.

 



المصدر: وزارة الداخلية