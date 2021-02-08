إغلاق مستودع يغش بصناعة زيت الزيتون في قدسيا

ضبطت دورية حماية المستهلك بريف دمشق اليوم مستودعاً في قدسيا بحوزته نحو 200 صفيحة زيت نباتي صويا متعددة الماركات زنة الواحدة 16 كغ وعيار بلاستيكي وعلبة ملون ومنكه يستخدمهما بمعايرة وتلوين صفائح زيت الصويا ويبيعها على أنها صفائح زيت زيتون.



وأشارت المديرية إلى ضبط لديه 18 صفيحة من غير أي مواصفة تدل على أنها زيت زيتون، مؤكدة تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وأحيل موجوداً إلى القضاء المختص وأغلق المستودع بالشمع الأحمر.



وقامت المديرية بضبط مخبز سياحي في بلدة معربا وبداخله كمية 13 كيس دقيق تمويني يقوم صاحب المخبز باستخدامها في إنتاج الخبز بدلاً من الدقيق الأبيض، نظم الضبط التمويني اللازم وحجزت الكمية المضبوطة أصولاً وسيتم استكمال باقي الإجراءات اللازمة بحقه.





الوطن