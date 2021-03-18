استمرار عمليات تمشيط البادية
وفاة سائق تكسي أجرة على طابور البنزين في دمشق
دمشق وجهت ضربة قاسية ضد تركيا بصاروخ باليستي كوري شمالي
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية
للمرة الثانية “سرية أنصار أبو بكر الصديق” تستهدف آلية للقوات التركية في إدلب
استشهاد عدد من عناصر الجيش في هجوم إرهابي استهدف حافلتهم بريف درعا الغربي
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
إيران: على القوات الأمريكية المحتلة الرحيل عن سوريا
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: الشعب السوري بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية
ما أبعاد دعوة بيدرسون لإيجاد "صيغة دولية جديدة" للحل في سوريا؟
الحكومة ترفع أسعار البنزين والغاز المنزلي
إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق
نموذج «التحرير» الأميركي: الرقّة تنازع تحت ركامها
إصابات باستهداف صواريخ مجهولة المصدر حراقات بدائية لتكرير النفط في ريف حلب
اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا

إغلاق محطات وقود مخالفة في ديرالزور

إغلاق محطات وقود مخالفة في ديرالزور

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إغلاق عدد من محطات الوقود المخالفة في محافظة دير الزور بمخالفات متنوعة.
وقالت الوزارة في منشور على فيسبوك إن عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغلقت محطات( خولة الصايل بقرية البوليل والخاير بالعشارة) بمخالفات التصرف بالاحتياطي لمادة المازوت والتلاعب بمخصصات البطاقة الإلكترونية.

كما تم ضبط محطة يحي العامر وحسن الكدرو بقرية الخريطة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت.
وطالت الضبوط أفران خبز (الشميطية الاحتياطي، سدرة المنتهى) بمخالفات إنتاج خبز سيئ الصنع ونقص وزن الربطة.

 

 


المصدر : وزارة التجارة الداخلية