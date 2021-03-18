إغلاق محطات وقود مخالفة في ديرالزور

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إغلاق عدد من محطات الوقود المخالفة في محافظة دير الزور بمخالفات متنوعة.

وقالت الوزارة في منشور على فيسبوك إن عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغلقت محطات( خولة الصايل بقرية البوليل والخاير بالعشارة) بمخالفات التصرف بالاحتياطي لمادة المازوت والتلاعب بمخصصات البطاقة الإلكترونية.



كما تم ضبط محطة يحي العامر وحسن الكدرو بقرية الخريطة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت.

وطالت الضبوط أفران خبز (الشميطية الاحتياطي، سدرة المنتهى) بمخالفات إنتاج خبز سيئ الصنع ونقص وزن الربطة.



المصدر : وزارة التجارة الداخلية