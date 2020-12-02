إغلاق شعبة في مدرسة بجبلة بسبب إصابة إحدى الطالبات بفيروس كورونا

أكد مصدر في مديرية التربية باللاذقية “إغلاق شعبة للصف العاشر العلمي في مدرسة الشهيد صالح محمود للإناث في مدينة جبلة بسبب إصابة إحدى الطالبات بفيروس كورونا”.



وقال المصدر : “أغلقت الشعبة الصفية لمدة 5 أيام حسب البرتوكول الصحي وذلك بعد عزل الطالبة المصابة”.



وأكد المصدر أنه “أجريت مسحات حرارية لبقية الطالبات في نفس الشعبة ولم يتبين عليهنّ أية أعراض”.



وقال المصدر إن “الإجراءات الاحترازية في مدارس مدينة جبلة تسير بالشكل الأمثل ضمن الامكانيات المتوافرة”.



وذكر المصدر أنه “تم التشديد على طلاب المدارس في الآونة الاخيرة لارتداء الكمامات والالتزام باجراءات الوقاية”.



وتعتبر هذه الشعبة هي أول شعبة تغلق بسبب فيروس كورونا في مدارس جبلة بحسب المصدر.



يذكر أن سوريا تشهد ازدياداً واضحاً بحالات الإصابة بفايروس كورونا وبلغ عدد الإصابات المسجلة في سوريا 7887 إصابة .







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