وزير النفط: قريباً سوريا لن تحتاج لاستيراد أي مشتقات نفطية
ريف حلب.. إصابة مرتزقة الاحتلال التركي إثر اندلاع الاشتباكات فيما بينهم
منظمات أمريكية تطالب بايدن بوقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن
الاحتلال التركي يُنشئ نقطة مراقبة جديدة في محيط جبل الزاوية المطل على طريق M4
تصعيد تركي ضدّ «قسد»: محاولة توسّع في شرقي الفرات
بدء جولة جديدة من محادثات جنيف لمناقشة الدستور
تركيا تستعد للسيطرة على مدينة عين عيسى شمال الرقة
مسلحون ينقلون عددا من أسطوانات الكلور في ريف إدلب ضمن شحنة أدوية
جرحى مدنيون جراء انفجار دراجة مفخخة في ريف إدلب
روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة
استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم من مخلفات “داعش” في بادية تدمر
270 عائلة سورية غادرت خشية الأعمال الانتقامية في بشرّي اللبنانية
جولة جديدة من المفاوضات السورية تنطلق الإثنين في جنيف
إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي لريفي الرقة والحسكة
“نيويورك تايمز”: “إسرائيل” وراء عملية اغتيال العالم الإيراني

إغلاق شعبة في مدرسة بجبلة بسبب إصابة إحدى الطالبات بفيروس كورونا

أكد مصدر في مديرية التربية باللاذقية  “إغلاق شعبة للصف العاشر العلمي في مدرسة الشهيد صالح محمود للإناث في مدينة جبلة بسبب إصابة إحدى الطالبات بفيروس كورونا”.

وقال المصدر : “أغلقت الشعبة الصفية لمدة 5 أيام حسب البرتوكول الصحي وذلك بعد عزل الطالبة المصابة”.

وأكد المصدر أنه “أجريت مسحات حرارية لبقية الطالبات في نفس الشعبة ولم يتبين عليهنّ أية أعراض”.

وقال المصدر إن “الإجراءات الاحترازية في مدارس مدينة جبلة تسير بالشكل الأمثل ضمن الامكانيات المتوافرة”.

وذكر المصدر أنه “تم التشديد على طلاب المدارس في الآونة الاخيرة لارتداء الكمامات والالتزام باجراءات الوقاية”.

وتعتبر هذه الشعبة هي أول شعبة تغلق بسبب فيروس كورونا في مدارس جبلة بحسب المصدر.

يذكر أن سوريا تشهد ازدياداً واضحاً بحالات الإصابة بفايروس كورونا وبلغ عدد الإصابات المسجلة في سوريا 7887 إصابة .


  الخبر