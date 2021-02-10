إغلاق ثلاث محطات وحجز خمس سيارات توزيع مازوت وتنظيم ستة ضبوط بحق الأفران
نظمت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق ضبطاً بحق محطة محروقات في شبعا تتقاضى زيادة بالأسعار وأغلقت ثلاث محطات في عكوبر والتواني وببيلا بمخالفات نقص بالكيل والاتجار بالمحروقات و تقاضي زيادة بالأسعار .
وقد حجزت خمس سيارات لتوزيع المازوت بمخالفات نزع أختام الرصاص وعدم وجود بيانات .
كما نظمت ضبوط بحق 6 أفران في ضاحية قدسيا وعدرا ودوما وكفربطنا وجرمانا بمخالفات نقص بالوزن و البيع بسعر زائد والبيع بالعدد و سوء صناعة الخبز والاتجار بمادة الخبز .
الوطن