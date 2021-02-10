الخارجية الأمريكية تمتنع عن تبني قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري
«داعش» يصعّد عملياته شرقاً: حراك أمني داخل مخيّمات المعتقلين
"البنتاغون" يحدد هدف وجود قواته في سوريا بظل إدارة بايدن
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتلا عسكرياً إلى قواعدها في سورية
ثالث حادثة قتل خلال أسبوع في مخيم الهول شمالي الحسكة
قسد تحول “الدراجات النارية” إلى عدو.. ارتزاق جديد وتبرير للفشل
تسوية جديدة في السويداء.. هذا ما تشمله
عمليات للجيش في البادية: ممنوعٌ قطع طريق دمشق ــ دير الزور
توتر أمني في كناكر عقب اغتيال قيادي سابق
معلومات عن العثور على رفاة عالم الآثار السوري خالد الأسعد بانتظار التأكيد
تقرير أممي: “تحرير الشام” تكسب مليون دولار شهرياً من تجارة الوقود
مقتل وجرح العشرات من ميليشيا "التركستاني" بريف حماة
غارات جوية على مواقع داعش في البادية
وزير النفط : خسائر القطاع النفطي أكثر من 91 مليار دولار
عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تتصدى له

إغلاق ثلاث محطات وحجز خمس سيارات توزيع مازوت وتنظيم ستة ضبوط بحق الأفران

نظمت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق ضبطاً بحق محطة محروقات في شبعا تتقاضى زيادة بالأسعار وأغلقت ثلاث محطات في عكوبر والتواني وببيلا بمخالفات نقص بالكيل والاتجار بالمحروقات و تقاضي زيادة بالأسعار .

وقد حجزت خمس سيارات لتوزيع المازوت بمخالفات نزع أختام الرصاص وعدم وجود بيانات .

كما نظمت ضبوط بحق 6 أفران في ضاحية قدسيا وعدرا ودوما وكفربطنا وجرمانا بمخالفات نقص بالوزن و البيع بسعر زائد والبيع بالعدد و سوء صناعة الخبز والاتجار بمادة الخبز .

 


الوطن