الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بقذائف المدفعية على القرى بريف الرقة الشمالي
الاحتلال الأمريكي يخرج رتلاً من الآليات من الأراضي السورية إلى العراق
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
طفل ضحية بانفجار لغم في ريف حلب الشمالي الشرقي
استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي بقصف إسرائيلي
عودة 139 لاجئاً سورياً خلال ٢٤ ساعة الماضية.
في ذكرى أول تفجير .. إدارة المركبات في حرستا حكاية إرادة وصمود
الاحتلال الأمريكي يُخرج من الأراضي السورية خلال يوم واحد أكثر من 100 صهريج نفط
مسؤول أمريكي يجتمع مع قائد “قسد” شرقي الفرات والأخيرة تعترف بالفساد المنتشر في صفوفها
الكشف عن لقاء جمع مسلحين من النصرة مع رئيس الاستخبارات “الإسرائيلية”
ميليشيا “قسد” تختطف 3 نساء من مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي
الاحتلال التركي يجدد اعتداءاته على قرى في ريف الحسكة
مغادرون من مخيم الهول: 24 ساعة سفر بين الحسكة ودير الزور
بمشاركة ممثل الرئيس الأسد.. دمشق تشيّع جثمان الوزير وليد المعلم إلى مثواه الأخير
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج من سورية رتلاُ من 50 عربة ودبابة باتجاه العراق

إغلاق بعض المدارس في محافظة اللاذقية بعد انتشار فيروس كورونا بين الطلاب؟

بعد انتشار فيروس كورونا بإحدى صفوف ثانوية الشهيد ياسر عباس بحي قنينص في اللاذقية، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن اغلاق المدرسة بشكل كامل.

مدير تربية  اللاذقية عمران أبو خليل علّق على الأمر قائلاً: «إن المديرية أغلقت الشعبة الأولى من الصف الأول الثانوي في الثانوية لمدة خمسة أيام فقط، ولوجود إصابة واحدة بفيروس كورونا بين طلابها».

وكشف مدير التربية أن «هذا الإغلاق يأتي تطبيقاً للبروتوكول المعتمد من قبل الوزارة بهذا الخصوص، نافياً ما يتم تداوله عن إغلاق المدرسة».

ولفت أبو خليل «إلى أن الطالب المريض قيد العلاج والحجر المنزلي»، مشيراً إلى أن «المديرية أغلقت أيضا الشعبتين الرابعة والخامسة في الصف الحادي عشر  بمدرسة الشهيد عدنان جلعود وشعبة الكهرباء في الصف الأول الثانوي والحادي عشر برمجة في ثانوية الشهيد طنوس قازنجي لمدة خمسة أيام أيضاً لوجود إصابتين بين طلاب الشعبتين وهما قيد العلاج والحجر المنزلي».

وأكد مدير التربية على أنه «لن يتم إغلاق للمدارس التي يوجد فيها إصابات بفيروس كورونا مع الاستمرار بتطبيق البروتوكول المتبع من قبل الوزارة».

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا 6836 شفي منها 2817، في حين توفي 354 مصاباً جراء الفيروس.