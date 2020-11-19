إغلاق بعض المدارس في محافظة اللاذقية بعد انتشار فيروس كورونا بين الطلاب؟

بعد انتشار فيروس كورونا بإحدى صفوف ثانوية الشهيد ياسر عباس بحي قنينص في اللاذقية، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن اغلاق المدرسة بشكل كامل.



مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل علّق على الأمر قائلاً: «إن المديرية أغلقت الشعبة الأولى من الصف الأول الثانوي في الثانوية لمدة خمسة أيام فقط، ولوجود إصابة واحدة بفيروس كورونا بين طلابها».



وكشف مدير التربية أن «هذا الإغلاق يأتي تطبيقاً للبروتوكول المعتمد من قبل الوزارة بهذا الخصوص، نافياً ما يتم تداوله عن إغلاق المدرسة».



ولفت أبو خليل «إلى أن الطالب المريض قيد العلاج والحجر المنزلي»، مشيراً إلى أن «المديرية أغلقت أيضا الشعبتين الرابعة والخامسة في الصف الحادي عشر بمدرسة الشهيد عدنان جلعود وشعبة الكهرباء في الصف الأول الثانوي والحادي عشر برمجة في ثانوية الشهيد طنوس قازنجي لمدة خمسة أيام أيضاً لوجود إصابتين بين طلاب الشعبتين وهما قيد العلاج والحجر المنزلي».



وأكد مدير التربية على أنه «لن يتم إغلاق للمدارس التي يوجد فيها إصابات بفيروس كورونا مع الاستمرار بتطبيق البروتوكول المتبع من قبل الوزارة».



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا 6836 شفي منها 2817، في حين توفي 354 مصاباً جراء الفيروس.