إعلان لقاح كورونا يهوي بأسعار الذهب عالمياً!

عقب الإعلان عن لقاح فيروس كورونا الجديد من قبل الشركة الأمريكية "فايز"، شهدت أسعار الذهب، هبوطاً بشكل حاد أثناء التعاملات اليوم الاثنين، الأمر الذي دفع أسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.



وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من أربعة في المئة إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1345 بتوقيت، بحسب "رويترز"، حيث وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7% إلى 1878.90 دولار للاوقية.



وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ السادس عشر من سبتمبر ِأيلول عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



لكنهوت الفضة بأكثر من خمسة في المئة إلى 24.15 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين أكثر من ثلاثة في المئة إلى 855.13 دولار للأوقية.



أما البلاديوم فقد تراجع 1.5 بالمئة إلى 2452.71 دولار للأوقية.



ورحب الرئيس الأمريكي المنُتخب جو بادين ومنافسه ترامب بالإعلان الجديد عن لقاح كورونا، حيث قال بايدن «نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة... إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي»، محذراً من أن «المعركة ضد الوباء لا تزال طويلة».