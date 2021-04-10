إعلام عربي: مصر تعلّق محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا

قالت وسائل إعلام عربية إن مصر علّقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا حتى إشعار آخر، بما فيها تأجيل عقد اجتماع موسّع في القاهرة، كان سيعقد قبل نهاية نيسان.



ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر قولهم إنّ القرار المصري جاء بسبب مماطلة الجانب التركي في تنفيذ الشروط المصرية، في تسليم العناصر الإخوانية وغلق قنواتهم، وسحب المرتزقة من الأراضي الليبية.



وأشارت المصادر إلى أن تركيا طلبت مزيداً من الوقت بشأن الانسحاب من ليبيا، فيما قالت إنّها بدأت بتعليق نشاطات الإخوان على أراضيها.



في المقابل، أوضحت المصادر أنّ مصر طالبت تركيا بتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، مشددة على أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة يقع حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان.



وبحسب المصادر، فقد أرسلت تركيا في برقية لمصر أنها جمّدت منح الجنسية لعدد من عناصر الإخوان، ومصر طالبت بمزيد من الإجراءات ليس فقط تجميد الحصول علي الجنسية، كما طالبت القاهرة أيضاً بتسليم العناصر التي كانت في صفوف دا-عش وحصلوا على الجنسية التركية بعد العودة من سوريا.



وكانت السلطات التركية قد أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول وهي "وطن" و"الشرق" و"مكملين"، وذلك بعد حديث عن طلب تركي من مصر للتقارب وتصحيح مجرى العلاقات بين البلدين.