إعلام عبري: السيسي يسعى لاستضافة قمة سلام إسرائيلية فلسطينية

يسعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاستضافة قمة سلام إسرائيلية-فلسطينية بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب وسائل إعلام عبرية.



وقالت مصادر إسرائيلية، بالنسبة لنتنياهو الرغبة في إرسال إشارات إيجابية إلى النظام الأمريكي الجديد موجودة، لكن الأحداث الأخيرة التي تحيط إسرائيل تجعل من المهمة صعبة بعض الشيء، خصوصا مع الدعوات المتكررة من أجل حل الكنيست والعودة مجددا الى صناديق الاقتراع، وسيكون من الصعب تشكيل المناخ المناسب لترتيب مثل هذه القمة.



ويهتم السيسي باستضافة قمة سلام مشتركة بين الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التي من شأنها أن تفتتح عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. ومن شأن استئناف المفاوضات ان يعود بالفائدة على مصر ويعيد الى القاهرة دورها كمحور رئيسي في الشرق الأوسط الذي يؤثر، الى جانب دول الخليج. وكذلك سيحاول عباس إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث، بعد أن حوصرت في الزاوية خلال السنوات الأربع للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.





المصدر: i24news.tv