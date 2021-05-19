إعلام الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام العدو بأن القذائف الصاروخية التي أطلقت على منطقة عكا مصدرها الأراضي اللبنانية.

كما نشرت قناة "الجديد" اللبنانية مقطع فيديو يظهر إطلاق عدد من الصواريخ من بلدة "صديقين" بجنوب لبنان باتجاه الكيان.



وأطلق الجيش الإسرائيلي عدة قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى تحليق مكثف لطيران حربي إسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني.



في الجهة المقابلة، قال الجيش الإسرائيلي إن "4 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أن معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية".



وأكد أنه قصف عددا من الأهداف في الأراضي اللبنانية.





المصدر: RT + "الجديد"