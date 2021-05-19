قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021
وزير الخارجية المصري يكشف تطورات المصالحة مع تركيا
الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية
الجيش يردي إرهابيين في «خفض التصعيد».. و«الحربي» يغير على الدواعش
بن غوريون: زوال إسرائيل حتميّ والمسألة مسألة وقت
قسد تحتفظ برهائن عرب لكشف خلايا عشائرية تستهدف الأمريكيين
الرئيس الأسد يبحث مع رئيس أبخازيا مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره
الحكومة تلغي الإعفاء الجمركي لأثاث السوريين العائدين من الغربة
القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة
الرئيس الأبخازي يصل دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأسد
ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة للشمال السوري
حركة نزوح إسرائيلي من غزة وتل أبيب باتجاه القطاع الجنوبي من الجولان السوري المحتل
تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية
جبهات مشتعلة في عدة مناطق سورية ولا تغييرات بخرائط السيطرة

إعلام الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام العدو بأن القذائف الصاروخية التي أطلقت على منطقة عكا مصدرها الأراضي اللبنانية.
كما نشرت قناة "الجديد" اللبنانية مقطع فيديو يظهر إطلاق عدد من الصواريخ من بلدة "صديقين" بجنوب لبنان باتجاه الكيان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عدة قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى تحليق مكثف لطيران حربي إسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني.

في الجهة المقابلة، قال الجيش الإسرائيلي إن "4 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أن معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد أنه قصف عددا من الأهداف في الأراضي اللبنانية.

 



المصدر: RT + "الجديد"