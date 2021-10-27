إعلام الاحتلال: أول طائرة إسرائيلية تهبط في السعودية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية مساء الثلاثاء، أن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض بعد أن مكثت فترة محدودة في العاصمة الأردنية عمان.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الطائرة غادرت مطار بن غوريون الدولي مساء الاثنين، ووصلت إلى الرياض الثلاثاء، بعد أن مكثت خلال الليل في عمان.



وحسب مواقع تعقب حركة الطيران العالمية، فإن الطائرة وهي من طراز "بومباردييه تشالنجر 604"، أقلعت الليلة الماضية في تمام الساعة 23:21 من إسرائيل إلى الأردن، وبعد أن مكثت في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان ليلا، انطلقت الطائرة صباح الثلاثاء في الساعة 10:08 متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي في السعودية.



يأتي ذلك بعد يوم من هبوط أول رحلة جوية قادمة من السعودية في إسرائيل، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة "رويال جيت" الإماراتية من طراز بوينغ 737 في مطار بن غوريون مساء الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".



وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم وجود رحلات جوية تجارية بين السعودية وإسرائيل، نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين الدولتين، يمثل بدء تسيير رحلات جوية تقدما كبيرا في العلاقات السعودية الإسرائيلية، بعدما فتحت الدولتان مجالهما الجوي لبعضهما البعض العام الماضي.



وقبل افتتاح المجال الجوي السعودي، كان على طائرات شركة "العال" الإسرائيلية أن تسلك طريقا طويلا ومتعرجا إلى مومباي الهندية لتجنب الأجواء السعودية، مما أضاف قرابة ساعتين إلى الرحلة من تل أبيب ووضع الناقل الإسرائيلي في وضع غير موات للغاية أمام المنافسين، الذين يسمح لهم بالتحليق بشكل مباشر عبر السماء السعودية.