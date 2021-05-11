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إعلام إيراني: "حزب الله" على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن "حزب الله" اللبناني جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه فصائل المقاومة في غزة ذلك.

ونقلت قناة "فيلق القدس" على تطبيق "تلغرام"، وهي محسوبة على "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، عن مصادر خاصة أن "حزب الله" اللبناني في أهبة الاستعداد، وأنه جاهز لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل في حال طلبت منه فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

يأتي ذلك، فيما أعلنت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في غزة أن "المقاومة وحدت صفوفها للدفاع عن القدس والأقصى ضد طغيان الاحتلال"، مؤكدة أن "عهد الاستفراد بالمسجد الأقصى قد انتهى بلا رجعة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني، إلى 24 قتيلا بينهم أطفال، و103 جرحى.

 


المصدر: RT