إعدام جماعي في العراق

أعدمت السلطات العراقية، اليوم، 21 مداناً بالإرهاب، في سجن الناصرية المعروف بـ«سجن الحوت»، جنوبي البلاد، التي تعد من بين أكثر خمس دول في العالم تنفذ أحكام الإعدام.



وقال مصادر طبية وأمنية عراقية إن «الحكومة أعدمت أمس 21 شخصاً مداناً بالإرهاب في سجن الناصرية».



وذكرت مصادر أن المدانين يتحدّرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة، إضافة إلى ذي قار.



وكانت وزارة العدل العراقية، نفت قبل أيام إصدار عفو عن السجناء المحكومين بدعاوى الإرهاب.



وتعد عملية الإعدام هذه الثانية التي تنفّذ خلال العام الجاري، فيما نفذت السلطات العراقية، في عام 2019، حكم الإعدام بحق 100 مدان.