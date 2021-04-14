استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
تنظيم "داعش" يفرج عن 54 شخصا اختطفهم اليوم
وصول ناقلة نفط إلى بانياس
استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية
وزير خارجية بيلاروس يؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية
أربعة جنود قتلى من الاحتلال التركي وسبعة مصابين بريف الحسكة
الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون

إعادة محطة تحويل كهرباء الدرباسية إلى الخدمة بعد إصلاح أضرار الحريق فيها

أنهت ورشات الصيانة في شركة كهرباء الحسكة أعمال إصلاح محطة تحويل كهرباء الدرباسية 20/66 ك ف التي خرجت من الخدمة يوم أمس من جراء اندلاع حريق في المحطة.


و أكد مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أنه تم إدخال المحطة إلى الخدمة وإعادة تغذية خط التوتر المغذي لمحطة مياه آبار علوك وسيتم استئناف عمليات ضخ المياه.


وتعتبر محطة تحويل الدرباسية شمال المحافظة المصدر الرئيس لتزويد محطة مياه آبار علوك بالتيار الكهربائي وخرجت من الخدمة من جراء حريق ضمن صالة الخلايا في المحطة.