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إعادة تفعيل العمليات الجراحية الكبرى بمشفى الأسد بدير الزور

أعادت الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور تفعيل العمليات الجراحية و الكبرى بعد انقطاع حوالي عشر سنوات .

وأكد الدكتور مأمون حيزة مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور بأن تفعيل العمليات الجراحية يأتي بعد تجهيز غرفتي عمليات جديدة بالمشفى تلبي متطلبات العمل الجراحي ، وتوفير التقنيات الطبية اللازمة لذلك .

وبيَّن الحيزة أنه تم إجراء عمليات جراحية كبرى لمريض يعاني ديسكاً قطنياً ، والثاني أجريت له عملية تبديل مفصل ورك كامل وذلك بعد انقطاع عشر سنوات ، كما يتم التجهيز لإجراء عمليات جراحية كبرى بالجراحة العصبية بعد عودة طبيبين باختصاص الجراحة العصبية ، والجراحة العظمية ، وهذه الاختصاصات لم تكن موجودة في الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب ومغادرة الأطباء محافظة دير الزور .

و بيَّن الحيزة وصول جهازي غسيل كلية ليصبح عدد الاجهزة / 16 / جهازأ ، وقد بلغ عدد جلسات غسيل الكلية 418 جلسة غسيل ، وعدد العمليات الصغرى 305 عملية.

 


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