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إعادة تأهيل معمل بيرة الشرق وتجارب الإنتاج خلال النصف الأول من العام القادم

أكد الكيميائي بشار داديخي مدير عام شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب استمرارية إعادة تأهيل معمل البيرة التابع للشركة. وأوضح داديخي أن الشركة تضم 4 معامل "البيرة – شراب الشعير – البسكويت – الألبان" وتم البدء بإعادة تأهيل معمل البيرة نظراً لجدواه الاقتصادية في حال وضعه في الإنتاج.

وأضاف مدير عام الشركة أن معمل البيرة يضم 3 أقسام رئيسية "المحمصة – المطبخ – التعبئة"، لافتاً إلى أن أعمال التأهيل تراوحت نسبة إنجازها بين 60 – 80 %، ومن المتوقع أن تبدأ تجارب الإنتاج خلال النصف الأول من العام القادم.

وأشار داديخي أن معامل "شراب الشعير والبسكويت والألبان هي قيد دراسة الجدوى الاقتصادية وطرحها للتشاركية ضمن سلسلة المعامل التابعة للقطاع الصناعي.

بدوره فائز العيسى رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية أوضح أن الشركة تضم حالياً نحو 95 عاملاً من مختلف الفئات، وفي حال وضع المعمل في العملية الإنتاجية فإن طبيعة العمل تحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة لاستمرارية العمل والإنتاج.

وكانت شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب بدأت هذا العام أعمال إعادة ترميم وتأهيل معمل إنتاج البيرة شمال المحافظة من خلال تنفيذ العقود المبرمة والمصدقة عام 2020 وذلك لإعادة وضعه في الخدمة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين و725 ألف ليتر سنوياً قابلة للزيادة.

 

 

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