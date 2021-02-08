إعادة تأهيل بحيرة زرزر ووضعها في الاستثمار السياحي الصيف القادم

بدأت الشركة السورية للنقل والسياحة أعمال تأهيل موقع بحيرة زرزر في محافظة ريف دمشق لوضعه بالاستثمار الصيف القادم.



و قال مدير عام الشركة المهندس فايز منصور إن الشركة تعمل على توسيع أعمالها خاصة بعد نجاح المشاريع التي نفذتها في المنطقة الساحلية مبينا أن الهدف من المشروع تنشيط السياحة الداخلية والشعبية وإدخال مناطق جديدة في الخارطة السياحية.



وأشار منصور إلى موافقة المجلس الأعلى للسياحة على قيام الشركة بإعادة تأهيل بحيرة زرزر وإقامة مطعم شتوي وصيفي بسوية نجمتين ومقاه شعبية ونقاط بيع إضافة إلى الخدمات المرافقة وألعاب الاطفال وبما يحقق رؤية الوزارة لتكون البحيرة منطقة جذب سياحي بأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع وتشجع المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة.



وكان طلاب الماجستير اختصاص ترميم وتأهيل المباني الأثرية والمناظر الطبيعية في كلية العمارة بجامعة دمشق قدموا عرضا حول مشروع دراسة إعادة تأهيل موقع بحيرة زرزر تضمن كل التصورات الفنية والتقنية الملائمة للسياحة الترفيهية بشكل لائق ومميز.يشار إلى أن بحيرة زرزر تقع في الروضة بمنطقة الزبداني وهي أهم المواقع السياحية المعدة للاستثمار السياحي وتبعد عن دمشق نحو 50 كم.