إعادة افتتاح فندق سميراميس في دمشق قريباً

أعلن مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي شالحجازي حسنين علي، أنه “سيتم قريباً إعادة افتتاح فندق سميراميس بعد أن أصبح بالمرحلة النهائية من إعادة التأهيل”. “.



وأضاف علي أن “المؤسسة منحت أيضاً أمر المباشرة ببناء مجمع “نيرفانا” نهاية العام الماضي”.



وأضاف أنه ” يوجد عرض من شركة حكومة صينية “CRcc” لتمويل وتنفيذ واستثمار مشروع قطار الضواحي، وحالياً يتم دراسة عرضها.”



وأرست مؤسسة الخط الحديدي الحجازي في تموز 2014 مناقصة استثمار فندق “سميراميس” على “شركة نزها اللوجستية”، لمدة 25 عاماً وببدل استثمار إجمالي يقارب 4.467 مليارات ليرة سورية، وكان من المقرر افتتاحه العام الماضي.



وأعلنت مجموعة فنادق لوفر الفرنسية في أيلول 2019 عزمها إدارة فندقين ضمن سوريا بعدما تفتتحهما “شركة نزها”، الأول “سميراميس” الذي سيصبح “رويال توليب سميراميس”، والثاني “فندق الحياة” الذي سيصبح “فندق جولدن توليب المزة”.



وسيكون “فندق رويال توليب سميراميس” من سوية 5 نجوم، وسيضم 230 سريراً ومساحته 7,449 متر مربع، بينما سيكون الثاني “فندق جولدن توليب المزة” من سوية 4 نجوم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 206 أسرّة، ومساحته 10,071 متر مربع.



يشار إلى أن المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي منحت أيضاً مع نهاية العام الماضي أمر المباشرة لبناء فندق آخر على أرض العقار 748 في منطقة القنوات من فئة خمس نجوم على مساحة قدرها 5100 متر مؤلف من 12 طابقاً ويضم أسواقاً تجارية ومركزاً صحياً ورياضياً ومركزاً لرجال الأعمال، بحسب “علي”.





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