إعادة إقلاع وحدة التبريد لإنتاج الغاز المنزلي في معمل إيبلا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن عودة وحدة التبريد لإنتاج الغاز المنزلي في معمل إيبلا للغاز إلى الإقلاع، بجهود الفريق الفني الخاص بالمعمل وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وبينت الوزارة، عبر “فيسبوك”، أنه “تم الانتهاء من إصلاح العطل في وحدة التغذية الكهربائية المعقدة جداً ضمن وحدة التبريد وبذلك إعادة إقلاعها لإنتاج الغاز المنزلي، بعد ثلاثة أيام من العمل المضني والمستمر لكوادر المعمل”.



وأضافت أن “وحدة التبريد تعمل حالياً بكفاءة ممتازة”، مشيرةً إلى أن “مهام الإصلاح المعقدة كانت حكراً على الشركات الأجنبية ولكن الكوادر الوطنية استطاعت أن تنجز تلك الأعمال النوعية بمنتهى الكفاءة”.



ووفقاً للوزارة، تستخدم وحدة التبريد لإنتاج الغاز المنزلي في تبريد الغاز إلى “ناقص 60 درجة مئوية” عن طريق انفلات الغاز من جهة وضغطه من جهة أخرى على محور الدوران نفسه، حيث تدور الآلة بسرعة 24 ألف دورة بالدقيقة.



وينتج عن هذه العملية تسييل جزء من غاز البروبان والبوتان المعروفين بالغاز المنزلي، وتقدر هذه الكمية في المعمل بنحو 120 طناً يومياً وتبلغ قيمتها ما يزيد على مليوني دولار شهرياً.