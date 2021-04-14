أفادت مصادر إعلامية عن إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.



وأشار المصدرإلى أن صافرات الإنذار انطلقت عند الثامنة من مساء أمس حسب التوقيت المحلي، على أن يتم إطلاقها مرة ثانية لمدة دقيقتين عند الساعة 11 من ظهر غد الأربعاء بمناسبة “ذكرى الجنود الاسرائيليين الذي سقطوا في الحروب وضحايا العمليات العدائية”.



وأطلقت صفارات الإنذار في إسرائيل في 8 أبريل الحالي بمناسبة ذكرى يوم “الكارثة والبطولة إحياء لذكرى 6 ملايين يهودي لقوا حتفهم في أعوام الهولوكوست”.



وفي ما تعلو صفارات الإنذار بهذه المناسبة لدقيقتين، تتوقف مظاهر الحياة بما في ذلك حركة السيارات والمارة، ويتوقف العمل في المؤسسات والشركات وقواعد الجيش.



المصدر: RT