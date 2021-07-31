إضافة إلى Pegasus الذي خلق ضجة كبيرة ، يوجد المزيد من برامج التجسس التي يجب أن نقلق بشأنها
كشف التحقيق الجديد الذي أجرته مجموعة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية بشكل أكثر دقة عن مدى استخدام برامج التجسس Pegasus على أيدي مختلف الحكومات ، ومع ذلك ، هناك أنواع أخرى من برامج التجسس التي لا ترتبط بالضرورة باستخدام الحكومة والتي تشكل أيضًا مخاطر على الخصوصية والحقوق الرقمية.
على الرغم من أن شركات مثل NSO Group الإسرائيلية ، أو Hacking Team أو English Gama Group ، تقوم بأعمال تجارية في البرمجيات وأدوات الأمن السيبراني التي تبيعها فقط للحكومات لمكافحة مخاطر الأمن القومي ، إلا أن استخدام برامج التجسس كخدمة نمت بشكل ملحوظ بين عامي 2020 و 2021 وهي متاحة لأي مستخدم للإنترنت.
“في برنامج مثل Pegasus ، يكون الهجوم محددًا للغاية ، وبطبيعة الحال لا يلاحظه أحد ، ولكن هناك البرامج تنموا كثيرا أيضا ، كما قال لويس كورونز ، خبيرالأمن السيبراني في Avast.
اكتشفت البيانات من شركة الأمن السيبراني هذه أنه في يناير وفبراير 2021 ، كان هناك نمو في برامج التجسس بنسبة 291٪ مقارنة بشهر يناير وفبراير 2020.
وأضاف: “معظم هذا النوع من البرامج ليس مثل Pegasus ، بل تستخدم للتجسس على الشريك ، أو لتتبع مكان أطفالك أو شخص مقرب ، ولكن من حيث الوظائف يقومون بأشياء متشابهة جدًا .
يمكن شراء هذا النوع من البرامج على شبكة الويب العميقة أو يمكن أن تكون متواجدة كطبيقات للجميع في متاجر التطبيقات ، والفرق مع البرامج مثل Pegasus هو طريقة توزيعها.
قال أحد كبارمسؤولي التكنولوجيا في Checkpoint إن شركات مثل غوغل و آبل ، التي تستضيف التطبيقات هذه في متاجرها ، قد تتحمل في المستقبل مسؤولية أكبر في الإحتفظ بها في متاجرها ، حيث أنها تنتهك الحقوق الرقمية.
أثارت الجبهات المختلفة التي تم تنظيمها قبل شركات مثل NSO Group ، عدم الرضا عن الشركات من هذا النوع ودعت حكومة إسرائيل إلى وضع سيطرة أفضل على هذا النوع من تسويق البرمجيات لصالح الأمن الدولي المفترض.
حوحو للمعلومات-الحسين مزواد