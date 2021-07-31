إضافة إلى Pegasus الذي خلق ضجة كبيرة ، يوجد المزيد من برامج التجسس التي يجب أن نقلق بشأنها‏

كشف التحقيق الجديد الذي أجرته مجموعة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية بشكل أكثر دقة عن مدى استخدام برامج التجسس Pegasus على أيدي مختلف الحكومات ، ومع ذلك ، هناك أنواع أخرى من برامج التجسس التي لا ترتبط بالضرورة باستخدام الحكومة والتي تشكل أيضًا مخاطر على الخصوصية والحقوق الرقمية.



على الرغم من أن شركات مثل NSO Group الإسرائيلية ، أو Hacking Team أو English Gama Group ، تقوم بأعمال تجارية في البرمجيات وأدوات الأمن السيبراني التي تبيعها فقط للحكومات لمكافحة مخاطر الأمن القومي ، إلا أن استخدام برامج التجسس كخدمة نمت بشكل ملحوظ بين عامي 2020 و 2021 وهي متاحة لأي مستخدم للإنترنت.



“في برنامج مثل Pegasus ، يكون الهجوم محددًا للغاية ، وبطبيعة الحال لا يلاحظه أحد ، ولكن هناك البرامج تنموا كثيرا أيضا ، كما قال لويس كورونز ، خبيرالأمن السيبراني في Avast.



اكتشفت البيانات من شركة الأمن السيبراني هذه أنه في يناير وفبراير 2021 ، كان هناك نمو في برامج التجسس بنسبة 291٪ مقارنة بشهر يناير وفبراير 2020.



وأضاف: “معظم هذا النوع من البرامج ليس مثل Pegasus ، بل تستخدم للتجسس على الشريك ، أو لتتبع مكان أطفالك أو شخص مقرب ، ولكن من حيث الوظائف يقومون بأشياء متشابهة جدًا .



يمكن شراء هذا النوع من البرامج على شبكة الويب العميقة أو يمكن أن تكون متواجدة كطبيقات للجميع في متاجر التطبيقات ، والفرق مع البرامج مثل Pegasus هو طريقة توزيعها.



قال أحد كبارمسؤولي التكنولوجيا في Checkpoint إن شركات مثل غوغل و آبل ، التي تستضيف التطبيقات هذه في متاجرها ، قد تتحمل في المستقبل مسؤولية أكبر في الإحتفظ بها في متاجرها ، حيث أنها تنتهك الحقوق الرقمية.



أثارت الجبهات المختلفة التي تم تنظيمها قبل شركات مثل NSO Group ، عدم الرضا عن الشركات من هذا النوع ودعت حكومة إسرائيل إلى وضع سيطرة أفضل على هذا النوع من تسويق البرمجيات لصالح الأمن الدولي المفترض.



حوحو للمعلومات-الحسين مزواد