إصابة 4 أطفال بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في حي الجبيلة بدير الزور

أصيب أربعة أطفال بجروح جراء انفجار لغم ارضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في حي الجبيلة بمدينة دير الزور نقلوا على أثرها إلى مشفى الأسد في المدينة لتلقي العلاج.



وذكر مدير المشفى الدكتور مأمون حيزة أنه “وصل إلى المشفى 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين الـ 8 و10 سنوات تعرضوا لإصابات خطرة نتيجة انفجار لغم في أحد المباني المهجورة بحي الجبيلة تسبب ببتر الأطراف السفلية لأحدهم وإصابة دماغية لآخر وشظايا في البطن ومختلف أنحاء الجسم للطفلين الآخرين”.



واستشهد في الـ 11 من الشهر الجاري عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” أثناء عملهما في إعادة تأهيل خط التوتر”الميادين الدوير” بريف دير الزور الشرقي.