إصابة 3 مدنيين بهجوم لتنظيم “داعش” على حافلة مدنية شرق حماة

أصيب 3 مدنيين بجروح خطيرة جراء تعرض إحدى حافلات النقل “بولمان”شرق حماة والتي تقل مدنيين قادمين من مدينة الحسكة باتجاه مدينة دمشق، لهجوم من مجموعة تابعة لتنظيم “داعش“.

وكانت الحافلة تعرضت لهجوم بين منطقتي أثرية شرق حماة والرصافة في ريف الرقة حيث أصيب 3 مدنيين بجروح تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.



وتوجه عناصر من الجيش باتجاه المنطقة التي شهدت إطلاق نار كثيف وتم التعامل مع مجموعة مسلحة حاولت الاعتداء على مدنيين بهدف السرقة وتم تأمين كافة الركاب فيما هرب أفراد المجموعة المسلحة باتجاه طرق صحراوية تصل بين باديتي حماة وحمص.



يشار إلى أن حوادث عديدة سجلت في ريف حماة الشرقي خلال الأسابيع الماضية كانت خلايا تابعة لتنظيم “داعش” تقف ورائها بهدف مهاجمة قرى وبلدات عاد إليها الأهالي مؤخراً بعد استعادة الجيش السوري السيطرة عليها.



هذه الحوادث دفعت وحدات من الجيش للقيام بعملية تمشيط واسعة للمنطقة أسفرت هذه العملية عن مقتل وإصابة عدد كبير من المسلحين والعثور على مقرات تابعة لتنظيم “داعش” ضمن أودية وكهوف في المنطقة التي تصل بين الرقة وحمص وحماة.



باسل شرتوح