إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم في ريف حماة الشمالي

أصيب ثلاثة مدنيين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات المسلّحة في مزارع الكحيلية بمحيط بلدة صوران بريف حماة الشمالي.



ووفقاً لمصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات المجموعات المسلّحة انفجر في عدد من المدنيين يعملون في ورشة لقطاف محصول الزيتون في مزارع الكحيلية شمال بلدة صوران بالريف الشمالي ما تسبب بإصابة ثلاثة منهم بجروح.



و تم نقل المصابين إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.



وعمدت التنظيمات المسلّحة قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي.