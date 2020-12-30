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الدفاع الروسية: 32 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

إصابة 3 عسكريين روس بإطلاق صاروخ على مدرعتهم في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن” 3 عسكريين روس أصيبوا بجروح جراء استهداف مسلحين لناقلتهم بجنوب شرق منطقة إدلب لوقف التصعيد”.

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، خلال موجز صحفي، أن “ناقلة أفراد مدرعة تابعة للقوات الروسية تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من منطقة تخضع لسيطرة العصابات الموالية لتركيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة”.

وأشار إلى أن “الجرحى نقلوا على الفور إلى مستشفى عسكري حيث تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم ولا شيء يهدد صحتهم”.

وذكر نائب رئيس المركز أن “الحادث وقع في أثناء قيام العسكريين الروس بتأمين إخراج مركز مراقبة تركي في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة وقف التصعيد في إدلب”.

وأكد أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا تعمل، بالتعاون مع العسكريين الأتراك والأجهزة الأمنية السورية، على تحديد هوية المسلحين المسؤولين عن استهداف العسكريين الروس.