إصابة 12 شخصا بتدهور "فان" على الأتوستراد الدولي دمشق - حمص

صيب 12 شخصا بجروح و كسور و رضوض بحادث سير مروع وقع اليوم "السبت" نتيجة لتدهور حافلة نقل عامة نوع فان في منطقة القسطل على الأتوستراد الدولي دمشق _ حمص .



و أكد مصدر في مركز شرطة الطرق العامة بمنطقة النبك وقوع حادث سير بالموقع المذكور إثر تدهور فان و إصابة عدد من الركاب ، عازيا سبب الحادث لانفجار العجلة الأمامية و السرعة الزائدة .



و أوضح المصدر أن الفان لم يصطدم بأي سيارة أخرى بل تدهور و انقلب على جانب الطريق ، لافتا إلى أن الفان كان متجها من دمشق إلى حمص ، و أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي حالة وفاة بين الركاب ، و إنما سجلت عدة إصابات بينهم تم نقلهم إلى مشافي المنطقة .



هذا و أفادت مصادر طبية في مشفيي دير عطية و النبك بوصول 12 إصابة لمواطنين من الحادث المذكور ، بحيث استقبل مشفى دير عطية 3 مصابين بجروح و كسور و رضوض ، فيما استقبل مشفى النبك 9 إصابات متنوعة بكسور و رضوض أيضا

.الوطن