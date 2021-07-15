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إصابة يمني بقصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على صعدة

أصيب مواطن يمني اليوم من جراء قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي استهدف محافظة صعدة شمال اليمن.

وأفاد موقع المسيرة نت أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان السعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية أدى إلى إصابة مواطن يمني بجروح خطيرة.
وفي مأرب شن طيران العدوان السعودي 4 غارات على مديرية رحبة و9 غارات على مديرية صرواح.

واستشهد طفل يمني أمس متأثراً بجروح أصيب بها جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودى فى صعدة.

ويواصل النظام السعودى عدوانه على الشعب اليمني مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.