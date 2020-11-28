إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي لريفي الرقة والحسكة

أُصيب عدد من المدنيين إثر تجديد قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها قصفها لقرى وبلدات ريف الرقة الشمالي بالقذائف الصاروخية.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن قوات الاحتلال التركي قصفت اليوم السبت، مناطق في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى بينهم طفلين اثنين ووالدتهما، إضافة لأضرار مادية في ممتلكات المدنيين.



كما أكدت وكالة “سانا” أن قوات الاحتلال التركي اعتدت أمس الجمعة، بالقذائف الصاروخية على محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين في ريف الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان.

ومن جهتها، نفذّت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي قصفاً على مواقع ونقاط انتشار المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي في محيط قرية صيدا في ريف عين عيسى شمالي الرقة.



يشار إلى أن مناطق شمالي وشمالي شرق سورية تشهد باستمرار حالات قصف متبادل بين ميليشيا “قسد” من جهة وقوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها من جهة أخرى، ما يتسبب بوقوع أضرار مادية وبشرية بين المدنيين.