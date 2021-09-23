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إصابة مدني برصاص ميليشيات " قسد" في دير الزور
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إصابة مدني برصاص ميليشيات " قسد" في دير الزور

أصيب مدني برصاص ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في قرية جزرة البوحميد شرق مدينة دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحي ميليشيا “قسد” أطلقوا النار باتجاه مدني يستقل دراجة نارية في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابته بجروح.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا “قسد” يعيشون حالة من الذعر جراء مقتل العشرات منهم بعد تصاعد الهجمات التي تستهدفهم بشكل يومي بسبب ممارساتهم بحق الأهالي في المناطق التي ينتشرون فيها ولا سيما إطلاقهم النار بشكل عشوائي ومتكرر على المدنيين.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطردها بعد أن أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.