إصابة شخص جراء انفجار لغم في الغوطة الشرقية

أصيب شخص بجروح إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات المسلحة في منطقة دوما في ريف دمشق.



وذكر وكالة “سانا” اليوم نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة الريف أن شاباً أصيب بشظايا عدة بعد انفجار لغم أرضي سبق وزرعته المجموعات المسلحة، أثناء رعيه للأغنام في مزارع الريحان في منطقة دوما في الغوطة الشرقية.



وأضاف المصدر أن الشاب أسعف إلى مشفى اليمان في دوما لتلقي العلاج حيث بترت أصابع يده اليمنى وأصيب بجروح عدة في قدميه.



وفي الشهر الماضي أصيب شاب بجروح خطيرة أدت إلى بتر رجله إثر انفجار لغم في مزارع بلدة زاكية بمنطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي.



وكانت المجموعات المسلحة على مختلف انتماءاتها قد عمدت إلى زرع مئات الألغام قبل خروجها من المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها قبل أن يستعيد الجيش السوري سيطرته عليها، في ظل مساعي متواصلة من الجهات المختصة لكشف أماكن تلك الألغام المنتشرة على امتداد الجغرافيا السورية.