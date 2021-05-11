إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بإصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة.



وأكد مسؤول إسرائيلي في قطاع الطاقة لوكالة "رويترز" أن "خط أنابيب إسرائيلي أصيب"، دون ذكر تفاصيل.



وأظهر مقطع فيديو بثته القناة "12" ألسنة اللهب وهي ترتفع مما بدا أنه مستودع وقود كبير.



وكانت "كتائب القسام" الفلسطينية أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا.



وصرح "أبو مجاهد" بأن "المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة".





المصدر: "رويترز" + RT