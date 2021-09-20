إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة

أصيب ثلاثة أطفال بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة الشريعة بريف حماة الشمالي.



و انفجر لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابيةفي بلدة الشريعة بمنطقة الغاب بريف حماة الشمالي ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.



وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.



سانا