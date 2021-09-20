بعد طفس.. الى أين سيتجه الجيش السوري في درعا؟
ميليشيا (قسد) تختطف تسعة مدنيين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور
الخارجية: سورية تدين الممارسات التركية العدائية وتؤكد حقها بالرد عليها ووضع حد لها
سورية تشارك في أعمال الدورة الـ 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة
إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة
قراءة في فكر توم كووان 2: فشل العدوى
الإعلان عن افتتاح السفارة الليبية في دمشق قريباً
وزير الدفاع علي أيوب في عمّان
الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي (داعش) إلى قاعدته في الشدادي
بعد فشلها بالحفاظ على القمح .. “الإدارة الكردية” ترفع سعر رغيف الخبز لـ500 ل.س
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن استهداف أنبوب الغاز العربي
الجيش يدخل «طفس» تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة
درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من سورية
رفع العلم الوطني فوق بلدة المزيريب بريف درعا واستمرار تسوية أوضاع المسلحين

إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة

أصيب ثلاثة أطفال بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة الشريعة بريف حماة الشمالي.

و انفجر لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابيةفي بلدة الشريعة بمنطقة الغاب بريف حماة الشمالي ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

 


سانا