إصابات كورونا تنخفض في سوريا.. وتشديد على عدم التراخي بإجراءات الوقاية

أفادت وزارة الصحة ، بأن النصف الأول من كانون الثاني الماضي سجل 1508 إصابة بفايروس كورونا، مقابل 858 إصابة منذ بداية شهر شباط الجاري وحتى يوم الإثنين.



وقال مدير الهيئة العامة لمشفى “المجتهد” الدكتور أحمد عباس: إن “المشفى شهد انخفاضاً في حالات كورونا المشتبهة (المراجعة والقبول) بنسبة 60 بالمئة حيث يراجع المشفى حالياً من 6 إلى 12 شخصاً بحالة اشتباه بالفايروس فيما كان يراجع المشفى نحو 25 شخصاً”.



وأضاف د.عباس: “عدد المرضى الموجودين بقسم العزل 8 إصابات منها 2 في العناية المشددة مقارنة بنحو 27 مريضاً في الفترة ذاتها من الشهر الماضي”.



من جهته، مدير مشفى “ابن النفيس” الدكتور نزار إبراهيم، قال: “سجلت المشفى تراجعاً في الحالات المراجعة والمقبولة بالمشفى بنسبة 75 بالمئة، يراجع المشفى يومياً 2 إلى 3 أشخاص بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفايروس مقارنة بنحو 10 مراجعين يومياً في الشهر الماضي”.



وكشف د. إبراهيم أن عدد المرضى الموجودين بقسم العزل حالياً 13 مريضاً بإصابات متوسطة إلى شديدة فيما كانت خلال الشهر الماضي نحو 35 مريضاً.



أيضاً، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ الدكتور توفيق حسابا، شدد على أن انخفاض حالات الإصابة المسجلة بكورونا لا يعني أبداً التراخي بإجراءات الوقاية بل يجب الحذر والتشدد أكثر والالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي للفايروس والحد من انتشاره.



وكانت وزارة الصحة خفّضت مؤخراً عدد الكوادر العاملة في مشفى الطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية في العاصمة دمشق، المخصص لمرضى كورونا ممن هم بحاجة للدعم بالأكسجة فقط، من 60 إلى 28 عاملاً نتيجة انخفاض بعدد الإصابات المسجلة.



يشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سوريا، فاق الـ 14 ألف و900، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 900، وبالمقابل هناك أكثر من آلاف حالة شفاء.