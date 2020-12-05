إزالة مخالفات أبنية في بلدة الصبورة بريف دمشق

في إطار المتابعة للحد من تشييد أبنية مخالفة للقوانين والأنظمة قامت لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق بالتنسيق مع المجلس البلدي في الصبورة بهدم وإزالة الطوابق المشيدة بشكل مخالف في عدد من مباني البلدة.



وخلال متابعة سانا عمليات الهدم في الصبورة أوضح رئيس المجلس المحلي في البلدة عبد الإله رجب أن المباشرة بعمليات الهدم بدأت منذ أمس ويتم استكمالها اليوم لأحد المباني المؤلفة من ستة طوابق موضحاً أن هناك ترخيصاً ممنوحاً لتشييد كتل الأبنية الأربعة الموجودة لكن بعد التدقيق في الاضبارة الخاصة بها تبين وجود مخالفات وتجاوزات في بناء طوابق إضافية غير مسموح بها لذلك تقوم لجنة الهدم حالياً بإزالتها.



وأكد رجب أن عمليات الهدم مستمرة حتى إزالة جميع المخالفات المشيدة في الكتل الأربعة أو في أي بناء يكتشف أنه مخالف للقوانين في بلدة الصبورة مشيراً إلى أن المنطقة تدخل ضمن تنظيم 1986.



رئيس المكتب الفني في مجلس بلدة الصبورة قاسم المبروك أشار إلى أن هذه الكتل البنائية الأربعة مرخصة من قبل المجلس لكن تمت المخالفة ببناء طابقين إضافيين فوق كل بناء “منها ما هو منتهي التشييد ومنها لم يكتمل بعد” وستتم إزالتها جميعاً تباعاً مبيناً أن عملية الهدم اليوم شملت الطابق السادس في المبنى الأول والأعمدة المتوضعة فوقه.



وأوضح المبروك أن الفقرة ب في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 تؤكد أنه في حال وجود مخالفة في أي بناء يتعارض مع نظام ضابطة البناء سواء بطابق واحد أو أكثر أو جزء من الطابق يكون غير قابل للتسوية ويجب هدمه وبناء على ذلك تمت المباشرة بالهدم.