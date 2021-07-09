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"المصالحة الروسي": الإرهابيون ينقلون حاويات من المواد السامة إلى إدلب

إرهابيو (النصرة) يدمرون جسر القطار في بلدة بداما بريف إدلب ويسرقون الحديد منه

في سياق أعمالهم الإجرامية وأدوارهم التخريبية أقدم إرهابيو تنظيم جبهة النصرة على تفكيك الحديد وسرقته من جسر القطار في بلدة بداما بريف إدلب الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة قاموا بتدمير جسر القطار في بلدة بداما بريف إدلب الغربي وتفكيك الحديد منه ونقله إلى مستودعات لتخزين المواد المسروقة من خردة وغيرها وذلك تمهيداً لبيعها إلى سماسرة أتراك.

وسبق أن قامت المجموعات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي بفك ونهب مئات المعامل ومحطات الكهرباء في حلب وإدلب بإشراف خبراء أتراك وبمعدات وآلات ضحمة مقدمة من نظام أردوغان وتهريبها إلى داخل الأراضي التركية إضافة إلى سرقة الممتلكات والمعدات والآليات الزراعية والمنازل بعد تهجير أصحابها.