إردوغان يلوّح بعملية عسكرية جديدة في سوريا

توعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،أمس، باتخاذ خطوات للقضاء على «التهديدات» التي تطاول بلاده وقواتها من شمالي البلاد.



وقال إردوغان في مؤتمر صحافي: «صبرنا تجاه بعض المناطق التي تُعدُّ مصدراً للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا» قد «نفد»، متوعداً بالقضاء على «التهديدات التي مصدرها من هناك (شمالي سوريا) إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة».



وأوضح أن الهجوم الأخير على القوات التركية في ريف حلب الشمالي و«التحرشات التي تستهدف أراضينا»، بلغت «حدّاً لا يحتمل».



وبالتزامن، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد في مقابل الدولار، متجاوزةً عتبة التسع الليرات مقابل الدولار الواحد.