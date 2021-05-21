إخماد عدة حرائق في حمص

أخمدت كوادر الإطفاء في محافظة حمص أمس عدة حرائق اندلعت في مناطق متعددة من المحافظة.



وأشار العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص إلى أنه تم العمل على إخماد عدة حرائق اليوم أولها حريق أعشاب نشب داخل وخارج سور صوامع الحبوب على طريق حمص حماة.



وأوضح عاقل أنه تم أيضاً إخماد حريق أعشاب وأشجار كينا على أوتوستراد حمص طرطوس بالقرب من مفرق خربة الحمام حيث عمل رجال الدفاع المدني وفوج الإطفاء والزراعة على إخماده وبلغت المساحة المحروقة نحو 5 دونمات إضافة إلى حريق ثالث نشب في أعشاب بالقرب من البحوث الزراعية بمنطقة الدوير وتم إخماده من قبل رجال الدفاع المدني والإطفاء.



ولفت عاقل إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين والإبلاغ عن أي حريق فور حدوثه.