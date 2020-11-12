إخماد حريق نشب في أحد خطوط النفط بدير الزور

نشب حريق في أحد أنابيب النفط التابعة لحقل الخراطة بدير الزور أثناء قيام الورشات بأعمال الصيانة الاعتيادية وتعمل فرق الإطفاء حالياً على إخماده.



وأشار المهندس حامد خلف رئيس دائرة حقل “ديرو” في الشركة السورية للنفط لمراسل سانا إلى أنه “أثناء قيام فرق الصيانة في الشركة السورية للنفط بإصلاح نقطة تجميع أنابيب نفطية بين حقلي الخراطة والتيم على محاذاة طريق دير الزور- الميادين من اتجاه البادية نشب حريق في هذه النقطة وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع لإخماد الحريق بعد عزل الخط المذكور”.



بدوره بين قائد فوج الإطفاء بدير الزور أحمد الصافي أن “فرق الفوج تمكنت من إطفاء منفذ الخط الرئيسي وتعمل حالياً على محاصرة النيران لإخمادها بصورة كاملة من خلال تطويقها بالتراب بواسطة الجرافة” لافتاً إلى أن “الأضرار اقتصرت حتى الآن على الكميات المتدفقة من النفط والغاز عبر الأنابيب”.