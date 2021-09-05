إخماد حريق على امتداد 15 دونم في بساتين الوعر بـ حمص

أكد قائد كتيبة الدفاع المدني في حمص اندلاع حريق اعشاب على مساحة تقدر بنحو 15 دونماً في بساتين حي الوعر بالقرب من شارع الخراب وساقية الري عند مدخل حمص الغربي.



واوضح أن غرفة العمليات تلقت اليوم نداء استغاثة حول اندلاع حريق في الموقع المذكور ، ما استدعى عناصر الدفاع المدني والإطفاء إلى التوجه فورا إلى موقع الحريق والعمل على تطويق النيران ومنع امتدادها وانتشارها إلى الاراضي الزراعية المتاخمة، و التمكن من السيطرة عليها وإخمادها بشكل كامل .



و أشار الى أنه تتم حاليا عمليات تبريد مواقع النيران حتى لا تتجدد مرة أخرى.



نبال ابراهيم