إخماد حريق بريف حمص الغربي وتضرر نحو 20 دونماً مزروعة بأشجار مثمرة

أخمد عناصر الدفاع المدني في حمص بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة اليوم حريقاً اندلع بالأراضي الزراعية والأشجار المثمرة بين قريتي كفر كمرة وكفرام بريف حمص الغربي.



وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني في حمص أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بالأراضي الزراعية بين قريتي كفرام وكفر كمرة وعلى الفور توجه العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة على محاصرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده.



وأشار عاقل إلى أن المساحة المتضررة تقدر بنحو 20 دونماً مزروعة بـ 150 شجرة تفاح ومئة شجرة زيتون وعدد من أشجار التين والعنب وأشجار حراجية مختلفة.