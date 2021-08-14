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إخماد حريق بأشجار زيتون على امتداد 8 دونمات في ريف حمص الغربي

أكد قائد كتيبة الدفاع المدني بحمص العقيد نوفل الحسن  اندلاع حريق بأشجار زيتون و أعشاب على مساحة 8 دونمات في أراضي قرية الصويري بريف حمص الغربي ، لافتاً إلى احتراق و تضرر ما يزيد على 70 شجرة زيتون منها.

وأوضح الحسن أن غرفة العمليات بالمديرية تلقت اليوم "السبت" نداء استغاثة حول اندلاع حريق بالموقع المذكور ما استدعى من عناصر الدفاع المدني التوجه فوراً لموقع الحريق والعمل على تطويق النيران ومنع انتشارها و إخمادها بشكل كامل قبل امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

و أشار الحسن إلى أنه تم إخماد حريق أعشاب و أشجار زيتون آخر يوم أمس على مساحة 5 دونمات في قرية المشتاية بالريف الغربي.