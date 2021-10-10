إخماد حريق بأشجار زيتون على امتداد 5 دونمات في أراضي شين بحمص

أخمد عناصر الدفاع المدني اليوم بالتعاون مع الأهالي حريقاً اندلع بأشجار زيتون وأعشاب يابسة في الأراضي الزراعية لبلدة شين بريف حمص الغربي.



وذكر مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل ؛ أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بأراضي بلدة شين وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع الأهالي على تطويق الحريق ومنع امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعاً لتجدده.



وأضاف عاقل: إن مساحة الحريق تقدر بخمسة دونمات مزروعة بنحو 180 شجرة زيتون.